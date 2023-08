Den første egentlige turist-rumrejse er indledt

Missionen, som har navnet Galactic 02, er selskabets anden kommercielle rumflyvning.

Et rumfartøj fra selskabet gennemførte sidst i juni den første kommercielle tur til rummet og landede igen i den amerikanske delstat New Mexico. Med var tre betalende passagerer fra Italien. To var fra det italienske luftvåben og den tredje var fra det italienske forskningsråd. De var ikke som sådan civile turister som deltagerne torsdag.

De fløj mere end 80 kilometer op over ørkensandet i New Mexico og nåede derved ud i rummet, hvor de kortvarigt oplevede vægtløs tilstand.

Deres formål med rejsen på 75 minutter var at indsamle biometriske data, måle kognitive evner og notere, hvordan visse materialer - flydende og faste - opfører sig, når tyngdekraften er ophævet.