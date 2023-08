41 migranter savnes efter forlis - ifølge overlevende er de døde

36 af dem var tunesere, mens 267 var udenlandske migranter. Resten har ikke været mulige at identificere.

Mens Libyen længe har været det hyppigste sted, hvorfra migranter drog ud på den farlige rejse over Middelhavet for at søge et bedre liv i Europa, er den plads nu i høj grad blevet overtaget af Tunesien.