Ny russisk skolebog har omskrevet historien. Og den nye fortælling fortæller en del om Putins Rusland

Et nyt skoleår rimer for de fleste skolebørn på nye bøger. Sådan bliver virkeligheden også for mange russiske skolebørn, når de starter i skole igen efter sommerferien. Gymnasieelever i 10. og 11. klasse får nemlig en spritny historiebog, der er skrevet på blot fem måneder, og hvor fortællingen om fortiden og nutiden er blevet sminket.