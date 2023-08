Ekspert om angreb på russisk krigsskib: Det er »et højdepunkt i den maritime krig«

»Det udfordrer russerne, fordi ukrainerne har råd til at blive ved med at bygge de her droner, og det betyder, at russerne skal bruge penge på at forsvare sig, og det er dyrt. Det var den samme udfordring, ukrainerne havde for et år siden, hvor russerne gik efter de ukrainske kraftværker - nu er det bare omvendt,« siger Anders Puck Nielsen.