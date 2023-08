To soldater fra den amerikanske flåde US Navy i Californien blev onsdag anholdt og sigtet for at have leveret følsomme militære oplysninger til Kina. Det skriver CNN og BBC.

Anklagere for det sydlige distrikt i Californien offentliggjorde anklagerne under et pressemøde i San Diego torsdag.

22-årige Jinchao Wei blev