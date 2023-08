03/08/2023 KL. 15:45

Kina udskifter landets øverste atomledelse i et snuptag

Præsident Xi Jinping har uden foregående varsel udskiftet to generaler med ansvar for Kinas landbaserede atomvåben og konventionelle missiler. Udnævnelsen af to nye outsidere bliver beskrevet som opsigtsvækkende og et brud med gængs kinesisk praksis. Deres forgængere er ikke set i flere måneder.