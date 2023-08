Når amerikanerne går til valg i 2024 – hvis Donald Trump som ventet er Republikanernes kandidat – vil de ikke længere blot skulle vælge mellem to politiske og ideologiske alternativer inden for alt fra abort til retten til at bære våben.

Efter tirsdagens nye alvorlige tiltale mod Trump skal de vælge mellem den moderne overbevisning om, at intet menneske er hævet over loven, og en tilbagevenden til en tid, hvor politiske ledere kunne handle ustraffet, som var de konger i enevældens tid.