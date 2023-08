Nordkorea giver lyd fra sig i sag om flygtet amerikansk soldat

Der er fortsat en del mystik om den amerikanske soldats pludselige afstikker til det lukkede land.

Han var udsendt til Sydkorea, men stod over for flere juridiske problemer, blandt andet beskyldninger om overfald. Under en civil rundtur flygtede han ind i Nordkorea. Amerikanske embedsmænd har udtrykt dyb bekymring for, hvordan han nu har det.

Det amerikanske udenrigsministerium forbyder amerikanere at rejse ind i Nordkorea.

Det skyldes ”den fortsatte alvorlige risiko for anholdelser og langvarig tilbageholdelse af amerikanere”.

Forbuddet blev indført, efter at den amerikanske studerende Otto Warmbier blev tilbageholdt under en rundrejse i landet i 2016.

Han døde i 2017, efter at han blev løsladt fra fængslet og kom tilbage til USA i koma.