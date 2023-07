28/07/2023 KL. 11:45

For abonnenter

Rusland strammer grebet om Sortehavet, men »EU-penge« kan måske redde Ukraines eksport

Rusland strammer sit militære grebet om Sortehavet for at kvæle Ukraines landbrugseksport. Kommissær foreslår at bruge subsidier til at støtte eksporten via alternative ruter med EU-penge.