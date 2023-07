Mens verden sveder, og juli tegner til at blive den varmeste måned i den nyere verdenshistorie, er forhandlingerne om udfasning af kul og fossile brændstoffer – af de fleste eksperter betragtet som en væsentlig årsag til temperaturstigningerne – brudt totalt sammen.

Et forberedende G20-møde i den indiske delstat Goa med deltagelse af de fleste af organisationens energiministre afslørede afgrundsdybe modsætninger. Modsætninger, som reelt gør det umuligt at nå frem til nogen form for konsensus på de kommende møder om fremtidens klima i G20 og på FN’s klimakonference COP28 i Dubai til december.