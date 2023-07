Opfattelsen er dog ifølge Richard Moore, at Prigozjin er i live og ved godt helbred.

Men efterretningschefen citerer William Shakespeares berømte skuespil ”Hamlet” og siger, at Putin på dette tidspunkt må have indset, at ”der er noget råddent i Danmarks rige” - men altså i dette tilfælde Ruslands.

Wagner-gruppen forsøgte at omstyrte Ruslands militærledelse, efter at dens styrker angiveligt var kommet under beskydning fra landets eget militær.

Prigozjin afblæste angrebet omkring 200 kilometer fra Moskva.

Richard Moore opfordrer også russiske borgere til at spionere for Storbritannien for at hjælpe med at slutte krigen, der nu har pågået i 18 måneder.