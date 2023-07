Tre er døde efter skyderi i Auckland lige før start på VM

En af de tilskadekomne er en politibetjent, skriver The New Zealand Herald.

Tidligere på dagen var der meldinger om, at en gade i Auckland var blevet afspærret efter meldinger om et skyderi.

Politiet oplyste, at man var rykket ud til en ”alvorlig hændelse”.

- Dette er en skræmmende situation for beboerne i Auckland midt i morgenens myldretidstrafik. Blev venligst hjemme og undgå rejser til bymidten, skrev Auckland-borgmester Wayne Brown i et opslag på det sociale medie Twitter.

Torsdag sparkes kvindernes verdensmesterskab i fodbold i gang.

New Zealands premierminister, Chris Hipkins, oplyser i en udtalelse, at regeringen har været i kontakt med arrangørerne fra Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) og bekræftet, at turneringen fortsætter som planlagt.