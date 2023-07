Det alvorlige budskab fra Moskva kom blot få timer efter et angreb mod den russisk byggede Krim-bro.

Rusland har stoppet en afgørende international aftale, som i næsten et år har sikret, at det krigsramte Ukraine har kunnet eksportere store mængder korn og andre afgrøder via ruter i Sortehavet. Kornaftalen udløb mandag, og den