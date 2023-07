Rusland tager kontrol over Carlsberg-andel i russisk bryggeri

Den russiske stat har taget kontrollen over Carlsbergs andel i det russiske bryggeri Baltika Breweries.

Det fremgår af et dekret, som præsident Vladimir Putin har underskrevet søndag. Det skriver Reuters.

Carlsberg meddelte i juni, at en aftale om at sælge virksomhedens russiske forretning var underskrevet. Carlsbergs russiske forretning går under navnet Baltika Breweries og dækker otte bryggerier og 8400 ansatte.