26/07/2023 KL. 19:00

»Vi er vokset op med strålingsfare. Jeg har selv set, at folk fra Tjernobyl er blevet 90 år og stadig lever«

37 år efter atomulykken i Tjernobyl er risikoen for en ny nuklear katastrofe blevet et brandvarmt emne i Ukraine. Men de, som lever med Europas største atomkraftværk som genbo, har andet at bekymre sig om.