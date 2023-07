Zelenskyj er tilfreds med Nato-topmøde selv om invitation udeblev

Han pointerer videre, at medlemslande ikke kan blokere for et møde.

- Så hvis præsident Zelenskyj vil indkalde til et møde rådet, kan han gøre det.

- Det er et stærkt politisk værktøj for videre politisk integration, men også til at træffe beslutninger.

Hvor meget af topmødet i Litauens hovedstad har handlet om, hvordan Nato-landene ville formulere ordlyden i forhold til Ukraines medlemskab af Nato, mener Stoltenberg, at det vigtigste for Ukraine i krigen mod Rusland er den fortsatte militære støtte.

- Den mest presserende opgave nu er at sikre nok våben til Ukraine og præsident Zelenskyjs militær, siger Nato-generalsekretæren.