10/07/2023 KL. 16:30

Dyb strid om asylstramninger koster "Teflon-Mark" posten som landets leder

Holland styrer mod et gyservalg i efteråret, efter at en dyb strid om asylpolitik har udløst et regeringskollaps. Uforudsigeligheden øges af, at landets længst siddende premierminister nu siger stop.