Virgin Galactics rumfartøj er tilbage på jorden efter jomfrutur

Den britiske iværksætter og milliardær Richard Branson grundlagde i 2004 sit eget rumselskab, Virgin Galactic, i håbet om en dag at drage til verdensrummet.

Undervejs havnede han i et kapløb med to andre rigmænd, Amazon-stifter Jeff Bezos og Tesla-stifter Elon Musk, om at stable en turistindustri i rummet på benene.

Branson tog selv turen ud i rummet i juli 2021 om bord på ”VSS Unity”. Men de kommercielle flyvninger måtte vente med at blive sat i gang, indtil tilladelser og testflyvninger var på plads.

Virgin Galactic har oplyst, at der allerede nu er omkring 800 kunder, der venter på at komme med selskabet på en tur ud i rummet.

Det koster et sted mellem 250.000 dollar og 450.000 dollar for en plads om bord. Det svarer til mellem 1,7 og 3,0 millioner danske kroner.