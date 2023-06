Diktator reddede angiveligt Putin fra mytteri. Men aftalen er gusten

Da billeder af pansrede køretøjer trillede ind i Moskvas gader lørdag for at beskytte forsvarsministeriet og andre af Putins magtcentre fra et oprør fra Wagner-gruppens leder Jevgenij Prigozjin og hans lejesoldater, bragte det minder frem om sommeren 1991.

Dengang blev et oprør iscenesat af hardlinere i KGB for at bevare den vaklende kommunistiske magt. Men plottet faldt fra hinanden og fremskyndede få måneder siden Sovjetunionens død.