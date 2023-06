Ubådschef afviste advarsler om sikkerhed og kaldte dem grundløse

Rush blev i e-mails i 2018 af specialisten Rob McCallum advaret om ubådens sikkerhed.

McCallum, der også driver et selskab for havekspeditioner, sagde til Rush, at han udsatte sine kunder for fare. Han bad ubådschefen om at få ”Titan” uafhængigt certificeret.

Men Rush afviste specialistens indvendinger, viser korrespondancen ifølge det britiske medie.

- Vi har hørt disse grundløse opråb om, at ”I kommer til at dræbe nogen” alt for ofte. Jeg tager dette som en personlig fornærmelse, skrev Stockton Rush ifølge BBC.