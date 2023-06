USA roser pressesky Modi for at stille op til spørgsmål

Andre medier formulerer sig lidt mere tilbageholdende.

Ifølge AP er det dog sikkert, at Modi ikke har deltaget i et formelt pressemøde i ”flere år”.

John Kirby, der er talsmand for Det Hvide Hus på sikkerhedsområdet, siger ifølge nyhedsbureauet Reuters, at det er en ”stor sag”, at Modi stiller op til et pressemøde.

- Vi er blot taknemmelige for, at premierminister Modi deltager i en pressebegivenhed i slutningen af besøget, siger Kirby ifølge Reuters.

- Vi mener, at det er vigtigt, og vi er glade for, at han også synes, at det er vigtigt.