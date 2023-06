Malaysia efterlyser komiker for spøg om savnet fly

På et tidspunkt taler hun om en historisk rivalisering mellem Singapore og Malaysia, som engang kortvarigt var en del af samme land.

Hun siger på scenen, at Singapore i dag er blevet ”et førsteklasses land”, mens hun siger, at Malaysia stadig er et ”udviklingsland”. Hun tilføjer spøgende ”de kan ikke flyve”.

Standupkomikeren siger videre: ”Nå, det er ikke morsomt, at Malaysia Airlines måtte melde om et savnet fly. Nogle vittigheder lander aldrig”.

Videoen udløste et ramaskrig i Malaysia, og den blev fjernet af det sociale medie TikTok, fordi den blev beskyldt for at krænke regler om hadefuld tale.

Singapores ambassadør i Malaysia har sagt, at Chia på ingen måde taler på vegne af Singapores indbyggere.