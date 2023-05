Skibet, der blev navngivet i 2013, er ude på sin første rigtige mission. Det er det første hangarskib af en helt ny klasse, Ford-klassen.

At rejsen går til Oslo, er blevet tolket som et tegn på, at USA ønsker at vise tilstedeværelse og afskrækkelse i det nordiske område efter Ruslands invasion i Ukraine.

Det er ikke blevet taget godt imod af den russiske ambassade i den norske hovedstad.

- Der findes ingen spørgsmål i nord, som kræver en militær løsning. Heller ikke temaer, som kræver indblanding udefra, skrev den russiske ambassade i en e-mail til det norske nyhedsbureau NTB tirsdag.

- Taget i betragtning, at det indrømmes i Oslo, at Rusland ikke udgør nogen direkte militær trussel for Norge, forekommer denne type af magtdemonstrationer både ulogiske og skadelige, lød det videre.