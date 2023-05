Indiens Modi på møde med Zelenskyj: Jeg forstår din smerte

Indien har foreløbig afholdt sig fra at kritisere Ruslands invasion af Ukraine. Dog understreger Modi lørdag, at Indien har sympati for Ukraine.

- Jeg forstår din smerte såvel som de ukrainske borgeres smerte.

- Jeg kan forsikre dig om, at Indien og jeg personligt vil gøre alt, hvad vi kan, for at løse dette, sagde Modi til Zelenskyj, da de to mødtes.

Zelenskyj kommer direkte fra et besøg i Saudi-Arabien. Her deltog han fredag i Den Arabiske Ligas topmøde.

Den ukrainske præsidents deltagelse i G7-topmødet finder sted, umiddelbart efter at USA har annonceret, at landet er parat til at godkende, at andre lande eksporterer F-16-fly til Ukraine.

F-16-flyene produceres af Lockheed Martin i USA. De kan ikke sælges videre eller doneres til tredjelande uden USA’s accept.