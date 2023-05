Chatbot-ejer drømmer om at løse klimakrisen og kurere kræft

Senatoren spurgte herefter, om kunstig intelligens i fremtiden vil blive sammenlignet med opfindelsen af den trykte presse - altså som noget fordelagtigt og nyttigt - eller med opfindelsen af atombomben.

Altman svarede, at det har potentiale til at kunne sammenlignes med den trykte presse, men ”at vi skal samarbejde for, at det ender sådan”.

BBC’s teknologiredaktør har tirsdag vurderet høringen af OpenAI-chefen.

- Han er ikke overraskende optimistisk om fordelen ved kunstig intelligens. Men han indrømmer, at han også har bekymringer, skriver redaktøren, Zoe Kleinman, efter høringens start i Kongressen.

Hun noterer sig desuden, at høringen foregår i en relativt venlig tone.