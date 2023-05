To timer senere forlod den 68-årige præsidents bilkortege ifølge ISW hospitalet.

Præsidentens tilstand er på nuværende tidspunkt ukendt, men han er ikke blevet set i offentligheden siden tirsdag, hvor han var i Moskva.

Da var han i den russiske hovedstad for at markere Sejrsdagen, hvor russerne fejrer Sovjetunionens sejr over Nazityskland under Anden Verdenskrig.

Men han måtte ifølge Reuters springe den traditionsrige frokost med lederne af en række tidligere sovjetstater over.

På videooptagelser fra dagen kunne man se Aleksandr Lukasjenko virke tydeligt træt og vaklende.