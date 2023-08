Alle kan printe deres egne skydevåben hjemme i stuen.

Det kræver blot en 3D-printer, som for få tusinde kroner kan købes i elektronikbutikker eller på nettet.

Manualer, vejledninger, videoer og designsoftware til pistoler eller andre skydevåben kan let findes på nettet. Det samme kan de metaldele eller skruer, som også kan være nødvendige for at samle plasticvåbnet.