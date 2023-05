Vladimir Putins styrker har brugt måneder på at forberede sig på den længe ventede ukrainske forårsoffensiv.

Satellitbilleder afslører omfattende forsvarsværker langs store dele af frontlinjen, og de vil gøre det vanskeligt for angribere at komme igennem.

Meget tyder på, at Rusland forventer, at offensiven vil blive sat i gang i de kommende dage, og billederne viser, at russerne ikke har i sinde at åbne døren for angriberne.