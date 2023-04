Skønt coronavirus er på tilbagetog verden rundt, kaster pandemien fortsat skygger over den globale sundhed.

Det konkluderer Unicef i ny rapport, hvori organisationen advarer om en alarmerende nedgang i udbredelsen af børnevaccinationer på et globalt plan og et fald i tilliden til vaccinerne i flere lande

Udviklingen tog fart under pandemien og risikerer at skabe grobund for udbredelsen af sygdomme, som for de fleste hører fortiden til.