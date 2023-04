Hans intention var angiveligt slet ikke, at de tophemmelige Pentagon-dokumenter skulle komme bredt ud og kaste USA ud i en gigantisk krise i forhold til både venner og fjender midt under en blodig krig med Rusland i Ukraine.

I stedet ville den 21-årige it-specialist fra Nationalgarden i Massachusetts, Jack Teixeira, der blev anholdt i korte, røde bukser på sin bopæl torsdag og sigtet efter spionageloven for at have stjålet og lækket dokumenterne, bare bruge dem til at få nogle venner.