13/04/2023 KL. 16:30

Lækket dokument: En af Putins tætteste venner i Europa sender våben til Ukraine

Et europæisk land, som udadtil har forholdt sig neutralt til krigen, har ifølge et lækket Pentagon-dokument spillet et opsigtsvækkende dobbeltspil, som nu kan udløse Putins vrede.