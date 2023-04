13/04/2023 KL. 19:17

Sådan lækkede en 21-årig Pentagons hemmeligheder. »Det rummer alt, hvad du kan forvente af en eller anden skør film«

Ifølge New York Times er det en 21-årig mand, der menes at have stjålet hundredvis af hemmelige dokumenter i den mest alvorlige Pentagon-læk i nyere tid. Manden er en del af efterretningsfløjen i Nationalgarden på flyvevåbnets militærbase i Massachusetts.