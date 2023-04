I stil med mange andre professionelle kvindelige basketspillere i USA tilbragte Griner en del af den tid, hvor sæsonen i USA ikke var i gang, i Rusland.

I Rusland er lønnen for professionelle kvindelige basketspillere op til en million dollar - næsten fire gange så meget som den højeste løn i den bedste amerikanske liga, WNBA.

- Den primære årsag til, at jeg rejste tilbage til Rusland for at arbejde den dag, var, fordi jeg ville gøre min kone, familie og holdkammerater stolte.

- Efter ti utroligt udfordrende måneder bag tremmer er jeg glad for, at jeg er blevet reddet og for at være hjemme. Læsere vil høre min historie og forstå, hvorfor jeg er så glad for den store støtte, jeg har fået fra folk verden over, lyder det fra Griner.