15/04/2023 KL. 13:30

For abonnenter

Spansk Ukraine-initiativ vækker opsigt hos danske politikere

Flere politikere opfordrer nu regeringen til at tilslutte sig et initiativ, som den spanske regering har søsat. Initiativet vil give ukrainske børn mulighed for at komme på ferie i Vesteuropa som et afbræk fra krigens rædsler.