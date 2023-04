Eksperter slår alarm: Ny revolution med kunstig intelligens vil få voldsomme konsekvenser for alle

Verdens 8 mia. indbyggere er på vej til at blive kastet ud i et revolutionerende eksperiment, som fundamentalt vil forandre alles liv, og som kun de færreste havde drømt om ville komme buldrende så hurtigt og pludseligt.

Den nye bølge af kunstig intelligens, herunder lanceringen af chatrobotten ChatGPT, der kan alt fra at skrive fejlfrie og sprudlende essays til at kode og kreere hjemmesider ud fra en simpel tegning, er blevet udviklet så hurtigt, at der slås alarm.