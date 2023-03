Er der to, der står sammen, er det præsidenterne Aleksandr Lukasjenko og Vladimir Putin – nu også om at stationere russiske atomvåben i Belarus (Hviderusland).

Lørdag aften trak Putin blank i Kreml med en melding om, at Rusland vil opstille taktiske atomvåben i nabolandet. Men hvad der i første omgang virker som en voldsom militær eskalation, har efter alt at dømme fortrinsvis et politisk sigte.