- Det er oplagt for mig, at Belarus’ diktator har fået armen drejet rundt. Det er et følsomt emne internt i landet, fordi de tidligere har haft atomvåben, siger han.

Rusland har gennem længere tid spillet op til, at Belarus kan få en mere aktiv rolle i den krig, som Rusland har påført Ukraine.

Det nye skridt er ”en form for gennembrud” for Rusland i den sammenhæng, mener Flemming Splidsboel Hansen.

- Det er et dramatisk skridt for landet. Vi skal ikke forvente, at Belarus nu kan blive mål for angreb. Men det er bemærkelsesværdigt, at Belarus nu bliver trukket ind i konflikten på denne her måde, siger han.

Også Jacob Kaarsbo, der er senioranalytiker hos Tænketanken Europa, mener, at meddelelsen fra Putin i højere grad handler om at sende et signal.