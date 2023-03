Kæmpe asteroide flyver forbi Jorden lørdag aften

Til sammenligning måler Københavns Domkirke - også kendt som Vor Frue Kirke - cirka 80 meter i længden og 30 meter i bredden. Og Rundetårn, som nok kendes af flere danskere, har en højde på cirka 40 meter.

Asteroiden kommer tilmed relativt tæt på Jorden.

Der er dog ingen grund til at frygte, at den rammer Jorden, forsikrer Richard Moissl, der er afdelingsleder i ESA, over for AFP.

Asteroiden har fået navnet 2023 DZ2. Ifølge rumagenturet passerer den med 175.000 kilometers afstand til Jorden. Det sker klokken 20.49 dansk tid.