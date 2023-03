Præsident Emmanuel Macron ynder at fremhæve den franske atomkraftindustri som et grundlag for landets energiuafhængighed.

Men nu beskylder klimaorganisationen Greenpeace den franske atomkraftindustri for at være afhængig af importeret russisk atommateriale.

I en ny undersøgelse konkluderer de, at Frankrig har øget sin import af beriget uran fra Rusland markant, siden landet indledte dets angrebskrig mod Ukraine.