Zaporizjzja-regionen rystet af nye russiske angreb

Tidligere i denne måned blev mindst 13 mennesker dræbt ved et russisk missilangreb mod en boligblok i Zaporizjzja.

Russiske angreb i sidste uge medførte, at strømforsyningen til atomkraftværket i Zaporizjzja blev afbrudt, så værket måtte have strøm fra dieselgeneratorer.

Chefen for Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA), Rafael Grossi, har kaldt situationen uholdbar, og han har understreget, at det var sjette gang, at kraftværket mistede eksterne kraftforsyninger.

Grossi gentog, at der hurtigt bør oprettes en sikkerhedszone rundt om værket, som er Europas største atomkraftværk.