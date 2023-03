Det er umuligt at afgøre, hvad der var mest overraskende: at Saudi-Arabien og Iran genoptog de diplomatiske forbindelser efter mange års fjendtlighed, eller at Kina trådte frem i rollen som fredsmægler på kinesisk jord.

Aftalen med håndtryk og det hele blev præsenteret i Beijing efter fire dages tophemmelige forhandlinger med den tidligere kinesiske udenrigsminister Wang Yi flankeret af de to repræsentanter fra Iran og Saudi-Arabien.