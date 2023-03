Saudiarabisk oliegigant tjente enormt milliardbeløb i 2022

- Det ville have været svært for Aramco ikke at levere et stærkt resultat i 2022, tilføjer han.

Aramcos enorme indtjening har vakt opsigt og bekymring hos menneskerettighedsorganisationen Amnesty International.

- Det er rystende, at et selskab kan tjene over 161 milliarder dollar på et enkelt år gennem salg af fossilt brændstof - den største enkeltstående årsag til klimakrisen, siger Amnesty Internationals generalsekretær, Agnès Callamard.

- Det er endnu mere rystende, fordi den her indtjening blev opnået under en global leveomkostningskrise og hjulpet på vej af stigende energipriser som følge af Ruslands krig i Ukraine, siger hun.

Ifølge britiske BBC udbetaler Aramco i første kvartal i 2023 et aktieudbytte på 19,5 milliarder dollar. Størstedelen af beløbet går til den saudiarabiske stat, der ejer næsten 95 procent af selskabet.