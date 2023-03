Over 6200 udlændinge var blandt de dræbte i tyrkisk jordskælv

Kritikken har gjort fremtidsudsigterne for præsident Recep Tayyip Erdogan mere usikre.

Han har siddet tungt på magten i Tyrkiet i 20 år. Fra 2003 til 2014 var han Tyrkiets premierminister. Derefter blev han præsident.

Men folkets opbakning til Erdogan er udfordret af den skyhøje inflation, som i længere tid har præget tyrkisk økonomi.

Og myndighedernes indsats efter jordskælvet kan være det, der får bægeret til at flyde over for tyrkerne, når de den 14. maj skal stemme til landets præsident- og parlamentsvalg.

Flere steder måtte nødstedte tyrkere således vente længe på redningsfolk og nødhjælp.

Oppositionens kandidat, som skal op imod Erdogan, er Kemal Kiliçdaroglu, som er formand for Det Republikanske Parti. Han har været medlem af Tyrkiets parlament siden 2002.