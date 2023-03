Atomchef forudser god løsning trods bekymrende fund i Iran

Der er stadig grund til at tro, at man kan få en kuldsejlet atomaftale fra 2015 tilbage på benene.

Sådan lyder i hvert fald meldingen fra chefen for Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA), Rafael Grossi.

- Gennem de konstruktive samtaler, som vi har nu, og gennem gode aftaler er jeg sikker på, at vi baner vejen for vigtige aftaler, siger atomchefen, Rafael Grossi, lørdag på et pressemøde i Teheran.