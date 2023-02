De to milliarder dollar svarer til 14 milliarder danske kroner. Hjælpepakken er blot den seneste i en lang række af amerikanske hjælpepakker.

- Vi kommer til at blive ved med at se nærmere på, hvad der er nødvendigt, og blive ved med at sende det, der er nødvendigt, siger Sullivan ifølge nyhedsbureauet Reuters ved et tv-transmitteret CNN-arrangement.

- Ukraine skal have, hvad det har brug for, så landet kan få succes på slagmarken.

Fredag ventes yderligere detaljer om støttepakken at blive offentliggjort af det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon. Det skriver nyhedsbureauet dpa.