Tyrkiets regering vil bygge 200.000 boliger efter jordskælv

Siden 2012 er Tyrkiet faldet 47 pladser ned på Transparency Internationals indeks over korruption - fra at være nummer 54 til nummer 101 ud af 180 lande.

Ansatte i byggesektoren har sagt, at over 50 procent af de i alt 20 millioner bygninger i Tyrkiet er opført mere eller mindre ulovligt, hvor godkendelser af byggerier er sket uden ordentlig kontrol.

Erdogan hævder, at oppositionspartierne lyver for at svække regeringen og obstruere nye investeringer.

I 2018 gennemførte regeringen en såkaldt amnesti i en række zoner for at få udbedret farligt og ulovligt byggeri.

Flere end 10 millioner personer meldte sig for at nyde godt af amnestien. Over 1.8 millioner ansøgninger blev accepteret.