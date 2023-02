Syv millioner børns mentale sundhed er truet efter jordskælv

Noget af den hjælp, som Red Barnet yder, er i form af Child Friendly Spaces. Det er steder, hvor børnene kan komme og lege med andre børn og nogle voksne, der forstår at hjælpe børn i akut krise.

Ifølge Anne-Sophie Dybdal er det vigtigt at give børnene noget struktur og rutine i alt det kaos, som jordskælvet har ført med sig. Hun pointerer også, at det er godt for børnene at lege, så de mærker en eller anden form for normalitet.

Anne-Sophie Dybdal har tidligere erfaring med børn, der er ramt af jordskælv. Hun var selv med til at yde nødhjælp efter jordskælvet i Haiti i 2010, hvor over 300.000 mennesker døde ifølge regeringens tal.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) vurderer, at omkring 26 millioner mennesker har brug for nødhjælp i Tyrkiet og Syrien.