Tjetjensk leder overvejer privat hær som Wagner-gruppen

Både Kadyrov og Prigozjin er nære allierede af Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Men de har begge højlydt kritiseret Ruslands militære ledelse for indsatsen i Ukraine. Begge mænd mener, at der skal sættes hårdere ind.

Wagner-gruppen spiller en stadig større rolle i krigen. I de seneste måneder har den været i front for Ruslands forsøg på at indtage byen Bakhmut, der ligger i Donetsk-regionen.

De igangværende kampe omkring Bakhmut er de hidtil længstvarende og blodigste i krigen i Ukraine.

Meget tyder på, at den russiske regering forsøger at begrænse Prigozjins voksende politiske indflydelse.

Prigozjin har tidligere beskyldt det russiske militær for at ”stjæle” sejre fra Wagner-gruppen. Det anses for at være et tegn på, at hans indflydelse er øget.