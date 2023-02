Nato: Tyrkiet afgør om Finland kommer med i Nato før Sverige

- Det er op til Tyrkiet at beslutte, om de vil ratificere begge lande, som jeg har anbefalet. Eller om de kun ratificerer det ene land. Det er ikke en Nato-beslutning. Det er Tyrkiets beslutning, siger Jens Stoltenberg.

Stoltenberg vakte tirsdag opsigt ved at sige, at han er åben for, at Finland kommer med i Nato før Sverige. Hidtil har de to nordiske lande sammen gået ind i processen mod medlemskab. Og sammen forsøgt at nå til enighed med Tyrkiet.

Men Tyrkiet ser meget forskelligt på de to lande. Tyrkiets præsident, Recep Erdogan, har åbnet for, at han vil acceptere Finland som medlem af Nato.