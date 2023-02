Et internationalt netværk af graverjournalister har afsløret, at et israelsk firma eller netværk har forsøgt at påvirke udfaldet af omkring 30 valg forskellige steder i verden. Det er sket ved at hjælpe deres klienter med at hacke, sabotere og sprede desinformation.

Der er blandt andet foretaget hemmelige optagelser på video under et møde med gruppen og dens leder, en tidligere israelsk soldat, Tal Hanan, fra en specialstyrke. Han hævder, at hans tjeneste har øvet skjult indflydelse på 30 valg i verden - blandt andet i Afrika, Syd-og Mellemamerika, USA og Europa.